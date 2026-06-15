ಹೊಸಕೋಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗಗನಕುಸುಮ; ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆ

<p><em>ರವೀಶ್ ಜಿ.ಎನ್.</em></p>.<p>ಹೊಸಕೋಟೆ: ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ನಗರೀಕರಣ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ, ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು...</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಾಗಲಿ, ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೂ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡವಿಲ್ಲ. ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಗುಂಡಿಮಯವಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳು, ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲದ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಹಾದು ಹೋಗುವಿಕೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲದ ರಾಜಕೀಯ ತಿಕ್ಕಾಟ, ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಪೆಡಂಭೂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಗಗನಕುಸುಮವನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ನಗರೀಕರಣ ಹೊರವಲಯವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ದಶಕದಿಂದಲೂ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಜಾಣಕುರುಡುತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 54,857 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 37,628 ರೈತರು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಾವು, ಹಲಸು, ತರಕಾರಿ, ಸೇವಂತಿ, ಗುಲಾಬಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮನ್ನಣೆಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಈಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಂದಗುಡಿಯಲ್ಲಿನ ಟೌನ್ಶಿಪ್ನ ಪೆಡಂಭೂತ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಲೇಔಟ್, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೈತಾಪಿವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಫಲವತ್ತಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳದಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಜಲಮೂಲಗಳಾದ ಕೆರೆ, ಕುಂಟೆ, ಕಾನೆ, ರಾಜಕಾಲುವೆ, ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಜಲಚರ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಪರದಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75, ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಾದ 95, 648, 82 ಇಡೀ ನಗರವನ್ನು ಇಬ್ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, ಶಾಲಾ– ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೆರಳಲು ಸಂತೆಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಇಬಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಕಿ.ಮೀ.ಗಟ್ಟಲೆ ಸುತ್ತಿಬಳಸಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಕೈವಾಕ್, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಈ ಎರಡೂ ವೃತ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶಾಲಾ– ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳುವವರು, ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈವಾಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಂತಿರುವ ಕೆಇಬಿ ಸರ್ಕಲ್, ಸಂತೆ ಗೇಟ್ಗಳಲ್ಲೇ ಗುಂಡಿಗಳು ಹಳ್ಳಗಳಂತಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಾಮಿವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆ, ಓಂ ಶ್ರೀ ಸರ್ಕಲ್, ನಿಸರ್ಗ ಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆ, ಮಾಲೂರು ರಸ್ತೆ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಎಂವಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಉರಬಾಗಿಲು ಆಂಜನೇಯ ರಸ್ತೆ, ಕಮ್ಮವಾರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಕನಕಭವನದಿಂದ ಗಣಗಲು ರಸ್ತೆ, ಕಣ್ಣೂರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಎಂಟಿಬಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ಬಿದ್ದ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಡಾಂಬರ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಂಡು ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ಡು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಡಾಂಬರ್ ಸಹ ಕಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಕೆರೆಯಂತಾಗುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ವರ್ಷಧಾರೆಯಾದರೆ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ, ಅಂಗಡಿಗಳು, ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಚರಂಡಿಯ ಕೆಸರಿನ ರಾಡಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-15-556342430</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>