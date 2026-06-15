ಹೊಸಕೋಟೆ ಕಾಟೇರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ

<p>ಹೊಸಕೋಟೆ: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಟೇರಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಎಂಟನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾಟೇರಮ್ಮ ದೇವಿಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 9 ದಿನ ವಿವಿಧ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ ಹವನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಭಕ್ತರು ಅಷ್ಟಂಗಿರ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ನಮಿಸಿದರು. ಅದರ ದೂಪವನ್ನು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಧನಂಜಯ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೆಂಕಟಾಚಲ, ಆಗಮಿಕರಾದ ಕುಮಾರ್ ಬಾಬು, ಸದಸ್ಯರಾದ ದೇವಾನಂದ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-15-1604265490</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>