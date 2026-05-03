ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಾಸನ: ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾರಕ

ಹೊಸಕೋಟೆ: ನಗರದ ಸಿಐಟಿಯು ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗ ಸೇರಿ ವಿಶ್ವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನ ಆಚರಿಸಿದವು. ಕೆಂಪು ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹೂ ಮಾಲೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿರೋಧಿ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ದಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಿಐಟಿಯುನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು, 'ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಘನತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಬದುಕವ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರು. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬೇಕದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಗದು. ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಧಣಿವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ?, 8 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುನಃ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳುವ ಹುನ್ನಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಐಟಿಯು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರಿಂದ್ರ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶ್ರಮ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಅವರ ಬೆವರಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ರಕ್ತದ ಶ್ರಮ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಭಾವುಟವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬೆವರು ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಸವೇಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೊಡುವ ಗೌರವ ಎಂತದ್ದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿಐಟಿಯು ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಜಾಂಚಿ ವೆಂಕಟರಾಜು, ಮುನಿರಾಜು, ಕಾರ್ಮಿಕರು,ಸಂಘ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>