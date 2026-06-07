ಪಡಿತರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣರ ಪಡಿಪಾಟಲು

<p>ಹೊಸಕೋಟೆ: ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಪಡೆಯಲು ತೊಡಕು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ‘ಸರ್ವರ್ ಬ್ಯೂಸಿಯಾಗಿದೆ, ಸರ್ವರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ, ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ..’ ಎನ್ನುವ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 75, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 301 ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 376 ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಪಡಿತರ ಪಡೆಯಲು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಸರ್ವರ್ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಊರಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತಿಂಗಳಾದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪಕ್ಕದೊರಿಗೆ ಅಲೆಯಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>‘ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಗಂಡನ ಆರೈಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಗೂಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪಡಿತರ ತರುವುದು ಎಂದರೆ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ ಕಿತ್ತು ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಟೊ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಆ ಊರಿನ ಕಡೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಹೋದರೆ ಕೈಕಾಲು ಬೇಡಿ ಪೆಟ್ರೊಲ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪಡಿತರ ತರಲು ಜೊತೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಡಿತರವನ್ನು ಮರೆಯಬೇಕಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹಲಸಿನಕಾಯಿಪುರದ ಸುಗ್ಗೂರಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಾಡು ನಾವೇ ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಿಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿ ತರಲು ಬೇಕು ₹100: ‘ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ 35 ಮನೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ 2 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಇಂಡಿಗನಹಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತರಬೇಕು. ಬಸ್, ಆಟೊ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಪಡಿತರ ತರಲು ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜೊತೆ ಗೂಡಿ ಆಟೊದವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವ ಅಕ್ಕಿ ತರಲು ₹100 ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೊಸವೆಂಕಟಾಪುರದ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>₹100 ಕೊಟ್ಟು ಆಟೊದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗನಹಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಖಾಲಿ, ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಬರಿಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನೋವು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಜನರ ಅಲೆದಾಟ ನಿರಂತರ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಜಪ, ರದ್ದಾದ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಮರು ಪಡೆಯಲು ಆರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸ್ಪಂದನೆ ಇಲ್ಲ. ದುಡ್ಡುಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಮಾರಾಟದ ದಂಧೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಲು ಹೋದರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆ ಇರುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಡವತ್ತಿ ಆರ್.ನಾಗೇಶ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಂಧ್ರದ ಮಾದರಿ ಜಾರಿಗೆ ತನ್ನಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಾದರಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪಡಿತರ ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಜನರ ಅಲೆದಾಟ ತಪ್ಪಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-15-1867335033</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>