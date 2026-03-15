ಹುಸ್ಕೂರು ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ವೈಭವ: ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯ ಏಣಿ ಹಾಕಿದ ತೇರು...

<p><strong>ಆನೇಕಲ್: </strong>ದೇಶದಲ್ಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಥೋತ್ಸವ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಹುಸ್ಕೂರು ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ಕಳೆಕಟ್ಟಿದೆ. 17 ಗ್ರಾಮಗಳ 80 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ತೇರುಗಳು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ದೇಗುಲದ ಆವರಣ ತಲುಪಿದ್ದು, ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯ ಏಣಿ ಹಾಕುವ ಹುಸ್ಕೂರು ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಶನಿವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 17 ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ವೈಭವದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹುಸ್ಕೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಅತಿ ಎತ್ತರ ತೇರುಗಳು 17 ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಹುಸ್ಕೂರು ತಲಿಪಿವೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಡೆದ ಅವಘಡದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ತೇರಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು 80 ಅಡಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರಟ ತೇರು ಹೊಲ ಗದ್ದೆ, ಹಳ್ಳ ದಿಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣ ತಲುಪಿದೆ. ಎತ್ತುಗಳು, ಆನೆ, ಒಂಟೆ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಎಳೆದ ತರಲಾಯಿತು.</p>.<p>80 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ತೇರುಗಳನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರ ವೇಳೆಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹುಸ್ಕೂರು ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ತೇರುಗಳನ್ನು ತರಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳೆನ್ನು ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೇರನ್ನು ಎತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಜನರು ಎಳೆದು ತರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಥೋತ್ಸವ ನೋಡುಗರ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿತು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ತೇರುಗಳು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬರಲು 5-6 ತಾಸು ಹಿಡಿಯಿತು. ತೇರಿನ ಹಾದಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ತಮಟೆ ವಾದನದೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ತೇರುಗಳನ್ನು ಎಳದು ತಂದರು. ಈ ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ದೂರ, ಆಯಾಸ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ತಮಟೆಯ ಸದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿ ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಕುಣಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.</p>.<p>ಒಂದೊಂದು ತೇರು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಉತ್ಸಾಹ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತು. ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣ ತಲುಪಿದರು. ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಕೂಗಿ ತಮ್ಮ ತೇರುಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. </p>.<p>ದೊಡ್ಡನಾಗಮಂಗಲ, ರಾಮಸಾಗರ, ಸಿಂಗೇನಅಗ್ರಹಾರ, ರಾಯಸಂದ್ರ, ಹೀಲಲಿಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪುರ, ಸಂಜೀವನಗರ, ಗಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಗೂಳಿಮಂಗಲ, ಕೋನಪ್ಪನಅಗ್ರಹಾರ, ಗೋವಿಂದಶೆಟ್ಟಿಪಾಳ್ಯ ಕುರ್ಜುಗಳು ಹುಸ್ಕೂರು ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಎಳೆದು ತಂದರು. ನಾರಾಯಣಘಟ್ಟ, ಕಗ್ಗಲಿಪುರ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡತಿ, ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ, ಸೂಲಿಕುಂಟೆ ಕುರ್ಜುಗಳು ಹುಸ್ಕೂರು ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಒಂದೊಂದೇ ದೇವಾಲಯ ಬಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದವು.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪುರ, ದೊಡ್ಡನಾಗಮಂಗಲ, ರಾಯಸಂದ್ರ, ಗೋವಿಂದಶೆಟ್ಟಿಪಾಳ್ಯ, ಕೋನಪ್ಪನಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ತೇರುಗಳು ಸುಮಾರು 6-8 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಿಂದ ಬಂದವು.</p>.<p>ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ, ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರು ವೈಭವದ ತೇರುಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ತೇರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಯುವಕರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತೇರನ್ನು ಎಳೆದು ಭಕ್ತಿಭಾವ ಮೆರದರು. ಬೆಂಗಳೂರು, ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರು ಹುಸ್ಕೂರಿನ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.</p>.<p><strong>ಆನೆ, ಒಂಟೆ ಸಾಥ್: </strong>ದೊಡ್ಡನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ತೇರಿನ ಮುಂದೆ ಆನೆ, ಒಂಟೆಗಳು ಸಾಗಿದವು. ಚಂಡೆ ತಮಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ತೇರನ್ನು ಎಳೆದರು.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಮಕ್ಕಳ ಸಿಡಿ, ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<h2><strong>ಉರಿ ಬಿಸಿಲ ಮರೆಸಿದ ಭಕ್ತಿ ಕಾವು</strong></h2>.<p>ತೇರು ಬರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಬೂಸ, ಮೇವು ನೀಡಿ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅರವಂಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕೋಸಂಬರಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪಾನಕ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಬಿಸಲಿನ ಕಾವು ಏರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಕ್ತಿಯ ಕಾವು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಉರಿ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಭಕ್ತರು ಕುರ್ಜುಗಳನ್ನು ಎಳೆದರು.</p>.<h2><strong>ಪ್ರತಿ 5–8 ಟನ್ ತೂಕ</strong></h2>.<p>ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ತೇರುಗಳನ್ನು ಎತ್ತುಗಳು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹಳ್ಳ ದಿಣ್ಣೆಗಳೆನ್ನದೇ ಸಾಗಿ ಬರುವ ಆ ದೃಶ್ಯ ಅದ್ಭತವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ತೇರು ಸಹ 5-8 ಟನ್ ತೂಕವಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಎಳೆದು ತರಬೇಕಾದರೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವವರು ಎತ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗಿರುವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಲದಂತೆ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವವರಿಗೆ ಆಗಿಂದ್ದಾಗೆ ಮೈಕ್ ಮೂಲಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಜತನದಿಂದ ತೇರು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<h2><strong>ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೂರು ಕುರ್ಜು </strong></h2>.<p>ಹುಸ್ಕೂರು ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯದ ಜಾತ್ರ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಮೂರು ಕುರ್ಜುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿವೆ. ಗೂಳಿಮಂಗಲ, ಗೋವಿಂದಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಳ್ಯ ಮತ್ತು ಕೋನಪ್ಪನಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ತೇರುಗಳನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತೇರುಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ತಂದರು. </p>.<h2><strong>ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ತೇರಿನ ಚಕ್ರ </strong></h2>.<p>ಹುಸ್ಕೂರು ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯದ ಜಾತ್ರ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿಂಗೇನಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ಹುಸ್ಕೂರಿನತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕುರ್ಜು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪುರದ ಸಮೀಪದ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟು ತೇರನ್ನು ಗುಂಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಹುಸ್ಕೂರಿನತ್ತ ಸಾಗಿಸಿದರು.</p>.<h2><strong>ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್</strong></h2>.<p>ತೇರುಗಳು ಆಗಮಿಸುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿತು. ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ವಾಹನಗಳು ನಿಂತಿದ್ದವು. ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಸಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೂಲಕ ನಿಗಾವಹಿಸಲಾಗಿತು.</p>.<p>ಭಕ್ತರನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರು. ಡಿಸಿಪಿ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ, ನಗರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ ಮತ್ತು ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಕುರ್ಜುಗಳ ಬಳಿ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯ ತುಕಡಿಗಳು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. 