ನೋಡ ಬನ್ನಿ ಹುಸ್ಕೂರು ತೇರುಗಳ ವೈಭವ: ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುರ್ಜುಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ

ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ(ಆನೇಕಲ್): ಹುಸ್ಕೂರು ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ತೇರುಗಳು ಒಂದೆಡೆ ನಿಂತಿದ್ದು ನೋಡುಗರ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.

ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 9ಕ್ಕೆ 11 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುರ್ಜುಗಳು ಹುಸ್ಕೂರು ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣ ತಲುಪಿದವು. ಉಳಿದ 6 ಕುರ್ಜುಗಳು ಹುಸ್ಕೂರು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಬಳಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡವು. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯ ಬಳಿಯು ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಕುಳ್ಳರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ದಿನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹುಸ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದಂಡು ನೆರದಿತ್ತು. ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ 11 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುರ್ಜು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ತೇರಿನ ಮುಂಭಾಗ ಸೆಲ್ಫಿ, ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ಡ್ರೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡವಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ತೊಡಗಿದ್ದರು.

ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯ ಜರುಗಿದವು. ಭಕ್ತರು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಡಿ ನಡೆಯಿತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಡಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಝಗಮಗಿಸುವ ಅಲಂಕೃತ ಕುರ್ಜುಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನೋಡುವುದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ಕುರ್ಜುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.