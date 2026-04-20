ಕೈಕೊಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ; ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ದೆಹಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನ ಭಾನುವಾರ ಇನ್ನೇನು ಆಗಸದತ್ತ ಹಾರಬೇಕು (ಟೇಕ್ ಆಫ್) ಎನ್ನುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಹಠಾತ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾದರು.</p>.<p>ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಕೂಡಲೇ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು. ವಿಮಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನ 6E 840ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಶೈಲಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.