ಕಾಲ ಕಸವಾದ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ

ಆನೇಕಲ್: ಗ್ರಾನೈಟ್ ನಗರಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ ಜಿಗಣಿ ಕಸದ ನಗರಿಯಾಗಿ ಬಿರುದು ಪಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು, ವೃತ್ತ, ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕಸ... ಕಸ...</p>.<p>ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜಿಗಣಿ ಪುರಸಭೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಲಕಸದಂತೆ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಗಲೀಜು ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಲವೆಡೆ ಕಸ ಕೊಳೆತು ದುರ್ನಾತ ಬೀರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ರಾಶಿ, ಗಬ್ಬುನಾರುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಿಗಣಿ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಗಣಿ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಗ್ರಾನೈಟ್ಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ನಿತ್ಯ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕಸದ ಕಳಂಕಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಆನೇಕಲ್-ಜಿಗಣಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ, ಜಿಗಣಿ-ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಜಿಗಣಿ ಪುರಸಭೆಯ ರಸ್ತೆ ಕಸ ಸುರಿಯುವ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಸದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹುಡಕಲು ನಾಯಿಗಳೇ ದಂಡೇ ನೆರದಿರುತ್ತದೆ. ನಾಯಿಗಳ ಅಡ್ಡದಿಡ್ಡಿ ಓಡಾಡದಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಗಬ್ಬುನಾರುತ್ತಿದೆ ಕೈಗಾರಿಕ ಪ್ರದೇಶ: ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಫಲದ ಫಲವಾಗಿ ಜಿಗಣಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನೂರಾರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೊಳಕು ಆಚರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕೈಗಾರಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಜಿಗಣಿ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಗಬ್ಬುನಾರುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಗಣಿ ಕೈಗಾರಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕ ರಿಂಕು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>