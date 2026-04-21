ಅಣ್ಣ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರತೀಕ

ಜಿಗಣಿ(ಆನೇಕಲ್): ಜಿಗಣಿಯ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಘಟಕ –27ರಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಜಯಂತಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬಸವಣ್ಣ ಸಮಾನತೆಯ ಹರಿಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿನ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಯಕ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಸ್.ನಟರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶರಣರ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಎಸ್.ನಂಜಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಜಿಗಣಿ ಡಿಪೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಕೌಸರ್ ಭಾನು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ನಯನ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಣ್ಣ, ಟೌನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುಮಾರ್ ಈಶ್ವರ್, ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರಾದ ರಮೇಶ್, ಬಸವಚಾರಿ, ವೆಮಕಟೇಶ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಕಾವೇರಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರಿ, ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಮಂಜನಾಥ್, ರವಿ, ಗೆರಟಿಗನಬೆಲೆ ದೇವರಾಜು, ಬಸವರಾಜು, ಶಂಕರಗೌಡ, ವಿಜಯ್, ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಠಪತಿ, ಶಿವಣ್ಣಗೌಡ, ಬಸವರಾಜು, ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಬರಮಣ್ಣ, ರೇಖಾ, ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>