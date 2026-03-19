ಜಿಗಣಿ (ಆನೇಕಲ್): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿಯ ಹೆನ್ನಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.5ರಲ್ಲಿ 52 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನನ್ನು ಬಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು 1995ರಲ್ಲಿಯೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಾಗಿ 31 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸದ ಕಾರಣ ಅಂದಾಜು ₹250 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಜಾಗ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಕಸ ಸುರಿಯುವ ಜಾಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಜಾಗ ದುರುಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆನ್ನಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.5ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 78.5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಾಗಿ 52.25 ಎಕರೆ ಜಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕಾಗಿ 8 ಎಕರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕಾಗಿ 7 ಎಕರೆ, ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ 2.20ಎಕರೆ, ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 8 ಎಕರೆ, ಭೂಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964ರ ಕಲಂ 94ಸಿಸಿ ಅಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ, ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ 7 ಗುಂಟೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತನಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡ್ನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸವವನ್ನು ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ನಾಮ ಫಲಕವನ್ನ ಅಳಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ 2025ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಮುಂದುರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶೆಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ವೆ ನಂ.5ರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಶೆಡ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಶೀಘ್ರವೇ ಬಲಾಢ್ಯರ ಪಾಲು: ಸರ್ವೆ ನಂ. 5ರ ಜಾಗವನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಬೊಟಾಣಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಎಂದು ಫಲಕ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಜಾಗವು ಬಲಾಢ್ಯರ ಪಾಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಮಧು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು — ಶಶಿಧರ್ ಮಾಡ್ಯಾಳ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಾರಣ

ಬಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡ್ನ್ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗುತ್ತಿವುದು ಒಂದಡೆಯಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾನಗೋಷ್ಠಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ತಮಗೆ ನೀಡಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಇ