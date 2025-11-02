ಭಾನುವಾರ, 2 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಆನೇಕಲ್: ಉರಿಬಿಸಿಲ ತಂಪಾಗಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು

ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ । ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಮೆರವಣಿಗೆ । ‘ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ’ ನೃತ್ಯ ವೈಭೋಗ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:43 IST
Last Updated : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:43 IST
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ನಂದಿಕೋಲು ಕುಣಿತ
ಶತಕಂಠದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಗೀತಾ ಗಾಯನ
ಡೊಳ್ಳುಕುಣಿತ
ವೀರಗಾಸೆ ಕುಣಿತ
ಆಕರ್ಷಕ ಕಂಸಾಳೆ ನೃತ್ಯ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾಪ್ರದರ್ಶನ
Bengaluru RuralKannada Rajyothsava

