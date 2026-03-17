ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ಸುಂದರವಾದ ಮೀನಿನ ಫೋಟೊ ಹಿಂದೆ ₹39 ಲಕ್ಷದ ಗಾಂಜಾ!

<p><strong>ದೇವನಹಳ್ಳಿ:</strong> ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಬಂದಿಳಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರಿಂದ ₹39.37 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ 1.125 ಕೆ.ಜಿ ಹೈಡ್ರೊಫೋನಿಕ್ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಿಂದ ಬಂದಿಳಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಗ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಫೋಟೊ ಕಂಡು ಬಂತು. ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗೆ ನೇತು ಹಾಕಲು ತಂದಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಹೇಳಿದರೂ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಿಗೆ ತರಿಸಿ ಫೋಟೊ ಒಡೆಯುವಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೀನಿನ ಚಿತ್ರವಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೊದ ಅಗಲವಾದ ಲೋಹದ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಿಂಬದಿಯ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಒಡೆದಾಗ ಎರಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಕಂಡ ಬಂದವು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂದೇಹ ಹುಸಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಿದಾಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೈಡ್ರೊಫೋನಿಕ್ ಗಾಂಜಾ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. </p>.<p>ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ–1985ರಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.