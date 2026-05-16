40 ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಿದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ವರೆಗೆ 40 ಕೋಟಿ(400 ಮಿಲಿಯನ್) ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗೊ ವಿಸ್ತರಣೆಯು 2025–26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ(ಬಿಐಎಎಲ್) 134ನೇ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, 2025–26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

2025–26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು 44.47 ಮಿಲಿಯನ್(4.4 ಕೋಟಿ) ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮತ್ತು 5,32,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸರಕನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಆವೇಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ, ಸ್ಥಿರವಾದ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚಳವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 23.9 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 7.23 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ, ದೇಶೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 3.3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 37.24 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ 6.2ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಪ್ರಸ್ತುತ 78ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು 34 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಣಗಳಿಗೆ ತಡೆರಹಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.