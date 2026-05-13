ನಂದಗುಡಿ (ಹೊಸಕೋಟೆ): ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 13 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ₹5.50 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ, ವಿಜೆಎನ್ಎಲ್ ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಶಾಸಕ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಳಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹30 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ₹1.35 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ನಡುವಿನಪುರ ಮತ್ತು ಕೊಂಡ್ರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೋತಕದನಹಳ್ಳಿವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ, ₹45 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೆಲವಾಗಿಲು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ₹30 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿಗನಾಳ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ₹25 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ₹20 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದಳಸಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ₹25 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಶವಂತಪುರ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ₹10 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ₹30 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ, ₹20 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಕೊರಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ₹1.30 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೈಲನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿವಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಗೌಡ, ರಾಜಶೇಖರ್, ಪಿಡಿಒ ಮುನಿಗಂಗಯ್ಯ, ಮಂದೀಪ್ ಗೌಡ, ಗುರುಬಸಪ್ಪ, ಇಟ್ಟಸಂದ್ರ ಗೋಪಾಲ್, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ನಡುವಿನಪುರ ಮಂಜುನಾಥ್, ಸುಧಾಕರ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರಮೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>