ಸ್ವಂತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪರಕೀಯ ಬಾಳು

ನಂದಗುಡಿ(ಹೊಸಕೋಟೆ): ಸ್ವಂತ ಸೂರಿಗೂ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕುಟುಂಬ, ಶೌಚಕ್ಕೆ ಬಯಲೇ ಗತಿ. ಸತ್ತರೆ ಹೂಳಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲ... ತಮ್ಮ ತಾತ–ಮುತ್ತಾತ ಇಲ್ಲೇ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಈ ನೆಲ ನಮ್ಮದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನಾಥ ಭಾವ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ದನಿ ಎತ್ತಬಹುದೇ ಎಂಬ ಭಯದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿ ದೂಡಿತ್ತಿರುವ ಜನ.

–ಇದು ಹೋಬಳಿಯ ಹೆತ್ತಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಓಬಳಹಳ್ಳಿಯ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ.

ಇಲ್ಲಿ ದಶಕದಿಂದಲೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸ್ವಂತ ಸೂರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಮನೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ದಾಖಲೆಗಾಗಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಸವೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಊರಿನ ಶಾನುಭೋಗ ಅನಂತರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 24 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ದಾನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ವೇ, ಹಂಚಿಕೆ, ಖಾತಾ, ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು.

ಈಗ ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮನೆ ಬಂದರೆ ಸೋರುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಮನೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮಂದಿರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದೆ ಕಡೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಮನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಪುರಾವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪಿಡಿಒ ಅವರನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕರೆಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿಸಿ 9/10 ಅಡಿ ಖಾತಾ ಮಾಡಿಸಿ ಕೈತೊಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ಮನೆ ಕಂದಾಯ, ನೀರಿನ ಕಂದಾಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇ- ಸ್ವತ್ತು ಮಾಡಿಸಲು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸೂರು ಎಲ್ಲಿ ಕೈತಪ್ಪುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್: ಓಬಳಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡದಿರುವ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260501-15-141403281