ಹೆಚ್ಚು ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸಿದವರಿಗೆ ₹5 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ: ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ

<p><strong>ಹೊಸಕೋಟೆ</strong>: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಬುಧವಾರ ₹5 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಚನ್ನಭೈರೇಗೌಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ 6ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಭೂ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>754 ಭೂಮಾಪಕರ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 49 ಲಕ್ಷ ಖಾತೆಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ 13 ಲಕ್ಷ ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 9,181 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.20 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮನೆಯ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ 240 ಮನೆಗಳ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಇಲ್ಲದವರಿಗೂ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕ್ರಯಪತ್ರವೂ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಗಣತಿ ನಡೆಸಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಹಿಂದಿನ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 8,500 ಪೋಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ 2018 ರಿಂದ 2023 ರವೆರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 81 ಪೋಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2.6 ಲಕ್ಷ ಪೋಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದೊಳಗೆ 3 ಲಕ್ಷಪೋಡಿ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4,238 ರೈತರ 6,000 ಏಕರೆಗೆ ಪೋಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ 5,000 ಪೊಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ 10,774 ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದು 588ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಎಸಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 73,624 ಪ್ರಕರಣ 11,013ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಯಾರ ಬಳಿ ಕ್ರಯಪತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಬಿ' ಖಾತಾ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, 'ಬಿ' ಖಾತಾ ಇರುವವರು 'ಎ' ಖಾತಗೆ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದರು.</p>