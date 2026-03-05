ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಹೆಚ್ಚು ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸಿದವರಿಗೆ ₹5 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ: ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:45 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:45 IST
ಹೊಸಕೋಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಗಣ್ಯರು
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪೋಡಿ ಮತ್ತು ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು
