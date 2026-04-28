ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಲಿ: ನ್ಯಾ.ಅಶೋಕ್ ಬಿ.ಹಿನಚಿಗೇರಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾ</strong>: ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನ್ಯಾ.ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಬಿ.ಹಿನಚಿಗೇರಿ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ತಾಲೂಕಿನ ಅಮಿಟಿ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕುರಿತಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅನಿವಾರ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನಾಧಿರಿಸಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. </p><p>ಕೊಚ್ಚಿಯ ಕಾನೂನು ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಡಾ.ಜಿ.ಬಿ.ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಕೀರ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. </p><p>ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ಡಾ.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾನೂನು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಟಾರ್ನೀಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರೊ.ಡಾ.ಜೋಗಾರಾವ್, ಅಮಿಟಿ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೀನ್ ಡಾ.ಸಂದೀಪ್ ಎನ್ ದೇಸಾಯಿ, </p><p>ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇದ್ದರು.</p><p>ಫೋಟೋ ;</p><p>ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಅಮಿಟಿ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕುರಿತಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>