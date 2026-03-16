ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಜನರಿಂದ ಸಿಗದ ಸ್ಪಂದನೆ: ಹೊಸಕೋಟೆ ಶಾಸಕ ಶರತ್‌ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಬೇಸರ

ಹೊಸಕೋಟೆ: ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಮನೆ ಮನೆ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಸ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಬೇಸರಿಸಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಿಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೊಂಡರು ಅದನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಜನರಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಕ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಪಂದನೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕಸದ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ತೇರಳುವಾಗ ಕೈ ಚೀಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಡಬೇಕು. ಮನೆ ಬಳಿ ಬರುವ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಕಸ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ನೀಲಲೋಚನಾ ಪ್ರಭು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಖಂಡರು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಿಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು.

ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಶ್ರಮದಾನ

ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಹೆಕ್ಕುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಿಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 260ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡಿದರು. ನಗರದ ಕೆ.ಆರ್ ರಸ್ತೆ ಚೆನ್ನ ಭೈರೇಗೌಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಕೆಇಬಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆ ತೆರಳುವ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು.