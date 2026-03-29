ಮುಗಳೂರು: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಸರ್ಜಾಪುರ (ಆನೇಕಲ್): ಸರ್ಜಾಪುರ ಸಮೀಪದ ಮುಗಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ₹5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಶಿವಣ್ಣ ಸೋಮವಾರ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ತಿಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ, ಮಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ₹50 ಲಕ್ಷ, ಮಹಲ್ ಚೌಡದೇನಹಳ್ಳಿ ₹50 ಲಕ್ಷ, ದೊಡ್ಡತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ₹50 ಲಕ್ಷ, ಕೂತಗಾನಹಳ್ಳಿ ₹50 ಲಕ್ಷ, ಮುಗಳೂರು ಗ್ರಾಮ ₹1 ಕೋಟಿ, ಕೂಗೂರು ಗ್ರಾಮ ₹50 ಲಕ್ಷ, ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಸರ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಿ.ಶಿವಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ತಿಂಡ್ಲು ಸ್ವಾತೇಗೌಡ, ಕೂಗುರು ಬಸವರಾಜು, ಎಂ.ಸಿ.ಹಳ್ಳಿ ವೇಣು, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ರೋಜ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ಮುರುಗೇಶ್, ಸುಗುಣ ನಾಗರಾಜ್, ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ, ಗಂಗಪ್ಪ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ತಾಜ್, ಮಧು, ಅಪ್ಪಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260329-15-272342135