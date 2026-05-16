ಮುತ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ

ಮುತ್ಕೂರು(ಹೊಸಕೋಟೆ): ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುತ್ಯಾಲಪೇಟೆ, ವರ್ತೂರಿನ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕ, ಎಂವಿಜೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಗಂಟಲು, ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಔಷದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುತ್ಯಾಲಪೇಟೆ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಗೊಂಡಂನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಪ್ರತಿಬಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಕಾವ್ಯ, ಆರ್. ಹರ್ಷಿತ್, ಎನ್.ಶಿವ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಛತ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುತ್ಯಲಪೇಟಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್, ವರ್ತೂರಿನ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕದ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಚಲಪತಿ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುತ್ಯಲಪೇಟೆಯ ಆರ್ಸಿಪಿ. ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧುಸೂದನ್, ಗೌರವಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಶ್ರೀಧರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ರವಿಕುಮಾರ್, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಶಿವರಾಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ದೇವರಾಜ್, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕ ಸುರೇಶ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>