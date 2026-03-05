ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Homedistrictbangaluru rural

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬ: ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೈರಾಣು

ಮಹಾಂತೇಶ್‌.ಎಂ.ನೆಗಳೂರ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:59 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:59 IST
ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿ ವಿಪರೀತ
ಶಬ್ದದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುವುದೋ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
– ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಶಿವರಾಜ್‌, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ ನಿವಾಸಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
– ಎನ್‌.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌, ಶಾಸಕ
Devanahalliroad construction

