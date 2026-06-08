ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೃತ್ತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಯಶೋಧಾ ದರ್ಶನ್

<p>ನೆಲಮಂಗಲ: ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ತಪ್ಪು ವರದಿಗಳಿಂದ ರೋಗಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೃತ್ತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನುರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಯಶೋಧಾ ದರ್ಶನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹರ್ಷ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ, ಅರೆವೈದ್ಯಕೀಯ, ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಫುಲಾರಿ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಅಂಜಲಿದೇವಿ, ವಿವೇಕ ರೆಡ್ಡಿ, ಮೋನಿಕಾ, ಸುತಾರ್, ನಿಖಿತಾ ಅವರನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ.ರುಚಿ ವರ್ಷಿಣಿ, ಹರ್ಷ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಎಸ್.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗಿರಿಜಾ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ವಸಂತಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರ್ಷ, ಯಶಸ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-4-336748092</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>