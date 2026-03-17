ನೆಲವಾಗಿಲು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಾರಥಿ

<p><strong>ನಂದಗುಡಿ (ಹೊಸಕೋಟೆ):</strong> ಹೋಬಳಿಯ ನೆಲವಾಗಿಲು ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಿತು. </p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಎಚ್.ಎಂ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ವನಿತ ಬಿ.ಎಂ. ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಮತದಾನ ನಡೆಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕೊಂಡಹಳ್ಳಿಯ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸಿ.ಎಂ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಹಳೇಊರು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ವಿ. ಮಾಧವರೆಡ್ಡಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. </p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ವಿ. ರಾಜಶೇಖರಗೌಡ, ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸವಿತಾ ಗೋಪಾಲ್, ತಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬೀರಪ್ಪ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಎಚ್.ಕೆ, ಬೈರೇಗೌಡ ಹೆಚ್.ಎನ್, ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>