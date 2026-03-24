ನಿಡವಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ

ದಾಬಸ್ ಪೇಟೆ: ಇಲ್ಲಿನ ನಿಡವಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವವು ಸೋಮವಾರ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.

ಬಸವೇಶ್ವರ ನೆಲೆದೇವರಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ, ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹೋಮ, ರಥಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ಲಿಂಗದವೀರರ ನರ್ತನ, ನಂದಿ ಧ್ವಜ ಕುಣಿತ, ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಗ್ನಿಕುಂಡಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರಥಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಮೂರು ಭಾರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಬಸವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಜಯಘೋಷ ಹಾಕಿ ರಥ ಎಳೆದರು.

ವೀರಭದ್ರ ವೇಷದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಂದಿ ಧ್ವಜದಾರಿಗಳು ದೇವರ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮುಂದೆ ಕರಡಿ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಳ ಹಾಕುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರು. ತೇರಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಸೂರುಬಾಳೆಯನ್ನು ಎಸೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕವಣಾಪುರದ ಬಸವನನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಬಸವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ತೋಂಟರಾಧ್ಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪುರೋಹಿತರು ರಥೋತ್ಸವದ ಪೂಜೆ, ಹೋಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಅರವಂಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪಾನಕ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಎರಡು ಕೊಪ್ಪಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು.