ನೊಸೇನೂರು ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇಗುಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

ಜಿಗಣಿ(ಆನೇಕಲ್): ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿಯ ಹಾರಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೊಸೇನೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುತ್ತದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಹುತ್ತದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ತಿಮ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಕೋಲಾಟದ ತಂಡದ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಕರ್ಷಕ ಕೋಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಶುಕ್ರವಾರ ವೀರಗಾಸೆ, ಕರಡಿ ವಾಧ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಲಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಕಲಶದ ನೀರನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಮುರಳೀಧರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ತುಮಕೂರು ಗುಬ್ಬಿಯ ಬಸವ ಬೃಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-15-2000616207</p>