ಅಮಿಟಿ ವಿ.ವಿಯಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ

<p>ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ‘ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಅಭಿಯಾನ, ಲಾಂಛನ ಹಬ್ಬ, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಸತ್ಕಾರ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ–2026’ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅಮಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗುರುವಾರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಅಮಿಟಿ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್, ಎಜಾಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಎನ್. ನಾಗಮೋಹನ ದಾಸ್ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯ ಎಜಾಕ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ‘ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಅಭಿಯಾನದ ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. </p>.<p>ಮೊಬೈಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವ ಸಮೂಹ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದಿನ ರುಚಿ ಹತ್ತಿಸುವ ಮಹತ್ತರ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ‘ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎ.ಐ) ನೆರವಿನಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ವೈವಿದ್ಯಮ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಲಾಂಛನಗಳ ಹಬ್ಬದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈಚಳಕ, ಎ.ಐ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಈ ನವನವೀನ ಲಾಂಛನಗಳು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದವು. </p>.<p>‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ’ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡವು. ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಲಪತಿ ಬಿ.ಕೆ. ರವಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಾಜದ ವೈರುಧ್ಯ, ತವಕ, ತಲ್ಲಣಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಾದವು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆನ್ನುಬಿದ್ದ ಮಾನವ ಹೇಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಮರೆತು ಸಂವೇದನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು.</p>.<p>ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಬುದ್ಧ ಸಂಗೀತ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಕಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿ, ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಸರ್ವಜ್ಞ, ಚಂಪಾ, ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿ, ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಚಿತ್ರಪಟ, ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಬೇಧದ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಣ್ಣದ ರೂಪ ತಾಳಿ ಕಲಾರಸಿಕರ ಮನಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿದವು.</p>.<p>ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನಮಾನಸದಿಂದ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಓದು, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಾನೂನು, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖರು ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಾ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ.ಸ.ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಪಾದಕ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ಟ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪಾದಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಸ್. ಭಡ್ತಿ, ಅಮಿಟಿ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೀನ್ ಸಂದೀಪ್ ಎಸ್.ದೇಸಾಯಿ, ಎಜಾಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>