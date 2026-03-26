ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ’ ಇಂದು

ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿರುವ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ–2026' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಅಮಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಅಮಿಟಿ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಗೂ ಎಜಾಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ವಿವಿಧ ಕಲಾವಿದರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಎನ್. ನಾಗಮೋಹನ ದಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಪಿ.ಎಸ್. ಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಪಾದಕ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ಟ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪಾದಕ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಡ್ತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಕೆ. ರವಿ ಹಾಗೂ ಅಮಿಟಿ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೀನ್ ಡಾ. ಸಂದೀಪ್ ಎಸ್. ದೇಸಾಯಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬ್ಯೂರೊ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗವಿ ಬ್ಯಾಳಿ, ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಾಗರಾಜು ಅಶ್ವತ್ಥ್, ಎಜಾಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.