ಬೇಲಿ ಎದ್ದು ಹೊಲ ಮೇಯ್ದರೇ ಹೇಗೆ?

ಜಮೀನಿಗೆ ಯಾರು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡದಂತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರೈತರು ಕಾದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ದಾಖಲೆ ನಕಲು, ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾತು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಾರು 110 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಾತೆಗಳು ಭೂ ಮಾಲೀಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಬದಲಾಗಿರುವುದು ಸಚಿವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅಣಕವಾಡಿದಂತಿದೆ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರ ಜಮೀನು ಬೇಕಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ.</p>.<p>ಮುತ್ತೇಗೌಡ, ರೈತ ಸಂಘ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>