ಸಮಾಜವನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು-ರಾಣಿ ಸತೀಶ್

<p><strong>ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ:</strong> 16 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಹಾದಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ ರಾಣಿ ಸತೀಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆಯೂ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಳಾದ ಮಹಿಳೆ ಸಂಪದ್ಬರಿತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪುರುಷರನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೂಷಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆ, ಪುರುಷರಾದಿಯಾಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಭಯಾನಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೀಡುವ ಪರಿಪಾಠಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುವುದು ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದೆ ಗಂಗಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಕ್ಷರದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದ ನಾವು ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಮನ್ನಣೆಗಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ಮಹನೀಯರು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು. ಭೂಮಿಕಾ ಸುದರ್ಶನ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕಿ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ, ಸಿ.ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಗೀತಾ.ಎಂ.ಎಸ್, ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಂ.ಕೆ.ವತ್ಸಲಾ, ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದೆ ಗಂಗಮ್ಮ, ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ ಎಸ್.ವತ್ಸಲಾ, ಎಚ್ಸಿಎಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾಧುರಿ ರಂಗನಾಥ್, ಭೂಮಿಕಾಸ್ ಕಿಚನ್ನ ಭೂಮಿಕಾ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ.ಮಾಲಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀರಾಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಎಚ್.ಜಿ.ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್, ಸುಜ್ಞಾನ ದೀಪಿಕಾ ಜಾಗೃತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಎಂ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಚ್ಇಎಚ್ಎಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದರು.</p>