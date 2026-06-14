<p>ಸರ್ಜಾಪುರ (ಆನೇಕಲ್): ಸರ್ಜಾಪುರ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ವತಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆಯ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನೂರಾರು ಯುವಕರು ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಹೋಬಳಿಯ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರದ ಬಯಲು ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದ ಬಳಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಕಾಡು ಅಗ್ರಹಾರ, ಬಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಗೋಪಸಂದ್ರ, ಮುತ್ತಾಣಲ್ಲೂರು, ಸಮನಹಳ್ಳಿ, ಸೊಳ್ಳೆಪುರ, ಹಂದೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಬಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಬನ್ನಿ ಒಗ್ಗೂಡಿ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ, ಗುಂಡಿ ರಹಿತ ರಸ್ತೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು’ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಜನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಹಾಕಿಸಿ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಜನರೇ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಶಿವಣ್ಣ ನಾಟಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಶಾಸಕರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಕಣ್ಣೊರೆಸುವ ನಾಟಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರೇ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಾಸಕರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ನಿವೇಶನಕ್ಕೂ ಸಹ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜನಪರ ಆಡಳಿತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ. ಅಶೋಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕರು ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಗುಂಡಿ ಮುಕ್ತ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಯೋಗೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಗಮಂಗಲ ಗುರು, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ, ಗೆರಟಿಗನಬೆಲೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ರಾಕೇಶ್, ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ, ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-15-73530312</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>