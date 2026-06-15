ಕಲರಿಪಯಟ್ಟು ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಳ

<p>ಸರ್ಜಾಪುರ (ಆನೇಕಲ್): ‘ಕಲರಿಪಯಟ್ಟು ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಧೀಂದ್ರ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಕಾಡುಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲರಿಪಯಟ್ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಕಲರಿಪಯಟ್ಟು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಜೂನಿಯರ್, ಸೀನಿಯರ್ ಕಲರಿಪಯಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯುವ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ₹10 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೂ ನೀಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ವೈಷ್ಣವಿ ಕುಪ್ಪುಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಯುವಕರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಲರಿಪಯಟ್ಟು ಕ್ರೀಡೆ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೋಮ್, ಶ್ರೀಜಿತ್. ಕೆ.ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-15-1256254743</p>