ಸರ್ಕಾರ ಟೀಕಿಸಿದರೆ ದೇಶದ್ರೋಹ ಆಪಾದನೆ: ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಟೀಕಿಸುವುದನ್ನು ಮಹಾ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಾತಾವರಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಎನ್. ನಾಗಮೋಹನ ದಾಸ್ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ–ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಅಮೆಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ' ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಭಿಡೆಯಿಂದ ಟೀಕಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಸುಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಹೊಸಕಿ ಹಾಕುವ ದುರಿತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಟೀಕೆ, ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನುತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರ, ಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ್ರೋಹ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಂತಹ ಗುರುತರ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ಜನಪರ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾಗಮೋಹನ ದಾಸ್ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಭೀತ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರ ಧ್ವನಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಬ್ರಿಟಿಷರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ದೇಶಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ 70 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಈ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಜನರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅಸ್ತ್ರಗಳಂತೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ ಎಂದರು.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸೇನಾನಿಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇಶವನ್ನು ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದವು.77 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸರ್ಹತೆ ಗಳಿಸಿ, ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ–ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಈ ನಾಡಿನ ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರಜ್ಞೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕೇವಲ ಕಾನೂನು, ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಂದ ಯಾವ ದೇಶವನ್ನೂ ಆಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಶುಷ್ಕ ಆಡಳಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಣ್ಣು, ಮಾನವೀಯತೆ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸ್ಪರ್ಷ ಇರಬೇಕು. ಕಾರುಣ್ಯದ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಹೃದಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಎಸ್. ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಕಲಾವಿದ ಎಂದಿಗೂ ಮನುಷತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲಾವಿದ ಕೊಲೆಗಾರ, ಕಳ್ಳ, ವಂಚಕನಾದ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಮಾತಲ್ಲ, ಮೌನವೂ ಅದರ ಒಂದು ಅಂಗವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಪಾದಕ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ಟ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯಂತೆಯೇ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಜನಪರ ನೀತಿ, ನಿಲುವುಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತ ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್