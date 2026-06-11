ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಯೋಗಪಟುಗಳ ಸಾಧನೆ

<p>ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಈಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಮೆಚೂರ್ ಯೋಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯೋಗಾಸನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ನಿಸರ್ಗ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಗಪಟುಗಳು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿಸರ್ಗ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ.ನಟರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>8 ರಿಂದ 10ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗ: ಕೆ.ಸಾನ್ವಿ(ಪ್ರ), ಎಂ.ಎಚ್. ಹನಿಕ (ದ್ವಿ), ಬಿ.ಪಿ.ಸಾನ್ವಿತ, ಇ.ನಿಹಾರಿಕ, ಎನ್.ಡಿ. ತ್ರಿಷಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು, ಐದು ಮತ್ತು ಆರನೇ ಸ್ಥಾನಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>8 ರಿಂದ 10ವರ್ಷದ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ:ಡಿ.ಎಂ. ಆರ್ಯ(ದ್ವಿ), ಕೆ.ಎನ್.ಋತ್ವಿಕ್(ತೃ), ಎಚ್.ಯದ್ವಿಕ್, ಕುಶ್ವಂತ್, ಸಿರೀಶ್ ಎಸ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು, ಐದು ಮತ್ತು ಆರನೇ ಸ್ಥಾನಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>10 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗ: ಅಪೂರ್ವ (ದ್ವಿ), ಎನ್.ಖುಷಿಪ್ರಿಯ (ತೃ), ಸಾನ್ವಿ ವಿಜಯ್, (5ನೇ) ಎಂ.ಅಖಿಲ(6ನೇ) ಸ್ಥಾನ. ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಯಶ್ವಿನ್(ದ್ವಿತೀಯ), ಬಿ.ಎಸ್. ಭಾರ್ಗವ(4ನೇ) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>12ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಆರ್.ಗೌತಮಿ(ಪ್ರಥಮ), ಕೆ.ಎಂ.ಹಿತಶ್ರೀ(ದ್ವಿತೀಯ), ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆ.ಸಿ. ವೇದಿಕ್ಶೆಟ್ಟಿ(ಪ್ರ), ಎಸ್.ಕುಶಲ್(ದ್ವಿ), ಎ.ಹಿತೇಶ್(5ನೇ), ಜಿ.ಆರ್. ನವನೀತ (6ನೇ) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>14 ರಿಂದ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ್. ಶಶಾಂಕ್ (ಪ್ರಥಮ), ಕೆ.ಎನ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್(4ನೇ)ಸ್ಥಾನ, 16 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರದೇಶಹಳ್ಳಿಯ ಆರ್.ಅರ್ಪಿತ(ಪ್ರ), 18 ರಿಂದ 21 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಆರ್.ಜಾಹ್ನವಿ(ದ್ವಿ), 21 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ.ವಿ.ವರ್ಷಿಣಿ(5ನೇ)ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-15-1793859629</p>