ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಸೂಲಿಬೆಲೆ(ಹೊಸಕೋಟೆ): ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚೀಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹25 ಲಕ್ಷ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಬಾವಾಪುರದಲ್ಲಿ ₹25ಲಕ್ಷದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಟಿ.ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ₹25ಲಕ್ಷದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗುಳ್ಳಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ₹25 ಲಕ್ಷದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ, ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ₹25 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಬೀಮಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ₹50 ಲಕ್ಷದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಈ ಮುತ್ಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ₹20ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ನಗರೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ₹30 ಲಕ್ಷದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹2.25 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಂತರ ಬಮೂಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ವಿ.ಸತೀಶಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ದೊಡ್ಡಹರಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ, ಟಿ.ಅಗ್ರಹಾರ, ಬಾವಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ನಾಗರಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನೂತನವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ 100 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಎನ್.ಗೋಪಾಲಗೌಡ, ಬಮೂಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ವಿ.ಸತೀಶಗೌಡ, ಕೆ.ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ಜಿ.ಪಂ.ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ವೈಎಸ್ಎಂ ಮಂಜುನಾಥ್, ನಗರೇನಹಳ್ಳಿ ತಮ್ಮೇಗೌಡ, ಬಾವಾಪುರ ಮುನಿಶಾಮಿಗೌಡ, ಚನ್ನಿಗಲಾಪುರ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಮುತ್ಸಂದ್ರ ಆನಂದಪ್ಪ, ನಗರೇನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ಗುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ತಮ್ಮೇಗೌಡ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>