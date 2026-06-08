ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ದಿನ ಆಚರಣೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕರೆ

<p>ಸೂಲಿಬೆಲೆ(ಹೊಸಕೋಟೆ): ನಿಸರ್ಗ ಹಸಿರು ಪಡೆ, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಪಂ, ಜೇನುಗೂಡು ರೂರಲ್ ಡೆವಲ್ಪಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಹೊಸಕೋಟೆ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ದಿನ ಅಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ, ಸಕಾಲಕ್ಕೆಮಳೆಯಾಗದಿರುವುದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಲಿಬೆಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಬಿ.ಎನ್ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಿ.ಸುಮಿತ್ರ, ಮಂಜುಳಾ, ಸೌಮ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶಿಲ್ಪ, ಮಂಜುಳಾ, ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ, ಆಶ್ವಿನಿ, ಸುಧಾಮಣಿ, ಮಮತ, ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪಿಡಿಒ ಮಂಜುನಾಥ್, ಜೇನುಗೂಡು ರೂರಲ್ ಡವಲ್ಮೇಂಟ್ ಆಂಡ್ ಕಲ್ಚರರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ. ಚೌಡೇಗೌಡ, ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗೋಪಿನಾಥ್, ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅರೆ ಕಾಲಿಕ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಪ್ರಶಾಂತ್, ನವಾಜ್ ಖಾನ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಜೀಯಾವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-15-771397925</p>