ಸರ್ಜಾಪುರದ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವೈಭವದ ಕರಗ

ಸರ್ಜಾಪುರ(ಆನೇಕಲ್): ಸರ್ಜಾಪುರ ಸಮೀಪದ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ರಾಸುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಭಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಕರಗ ಹೊತ್ತ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ತೀಕ್ ಅವರು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತರು ಗೋವಿಂದ...ಗೋವಿಂದ..ಎಂದು ಜಯ ಘೋಷ ಮಾಡಿದರು. ವೀರ ಕುಮಾರರು ಅಲಗು ಸೇವೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕರಗವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿತು.

ಸರ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕರಗೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಹೋರಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಸುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮನೆ ಮನೆಗಳ ಬಳಿ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಣಿ ಅವರಿಂದ ನೃತ್ಯ, ಕಾಳಿ ದೇವಿಯ ರೌದ್ರಾವತಾರ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260526-15-1933955270