ವಿಜಯಪುರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ): ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಸಮೀಪದ ಇಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಯಲಿಯೂರು ಸಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿ, ಮೇಕೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಸಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೇ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕುರಿ, ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಂದು ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಂಸದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಂಗಡಿ ಮಂಡಿಯ ಎದುರು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಕೆ.ಜಿ ₹800, ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ₹300, ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ₹650ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>`ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಕ್ರೀದ್ಗೆ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವೆ. ಈ ವರ್ಷ 30 ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿರುವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 20 ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವೆ. 25 ರಿಂದ 30 ಕೆ.ಜಿ ಬರುವ ಕುರಿ ₹25 ರಿಂದ ₹30 ಸಾವಿರ ನಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೇಕೆಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗುರುಪ್ಪನ ಮಠದ ರೈತ ನಾಗರಾಜ್.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಾರದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಕೊಬ್ಬಿದ ಕುರಿ, ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವು. ಈ ಬಾರಿ ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ₹4 ರಿಂದ ₹5 ಸಾವಿರ ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ರೈತರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>