ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಾರದು

<p>ವಿಜಯಪುರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ): ‘ವೈದ್ಯರ ಅಧಿಕೃತ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಸ್ವಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಾರದು’ ಎಂದು ಸುವೀಕ್ಷಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ ಎಂ.ಮಾಧವ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಗಿರಿಜಾ ಶಂಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪರಿಚಯ 2026: ‘ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಾಗಮ’ದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ‘ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತು’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪೋಷಕರು ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ತಮಗೆ ತೋಚಿದಂತೆ ಮಾತ್ರೆ-ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಬಳಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ, ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಕಲೇಟ್, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತಿತರ ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರ ನೀಡಬಾರದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕೃಪಾಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಜೆ.ಎನ್. ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಹ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಎಚ್. ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ ಎಚ್.ವಿ. ಆಶಾಲತಾ, ವೇದಾವತಿ, ಎಂ. ಪ್ರತಿಭಾ, ಪಿ.ಎಂ. ತನುಜಾ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎನ್. ಪವಿತ್ರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-15-176610825</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>