ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು

ವಿಜಯಪುರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ):ಇಲ್ಲಿನ ಸಮೀಪದ ದಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಹಾದುಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ತಂತಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಗಲಿ ತುಂಡಾದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿದ್ದು, ತೋಟಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಿಗಳಿಗೆ ತಂತಿ ತಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಿಸಿದರೆ ಪ್ರಾಣಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕೂಡಲೇ ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎತ್ತರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>