ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಅಭಯ ವೀರಾಂಜನೇಯನಿಗೆ ಪೂಜೆ

<p>ವಿಜಯಪುರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ): ಪಟ್ಟಣದ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಯ ವೀರಾಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಶನಿವಾರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸರಳವಾಗಿ ಪೂಜೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಶನಿವಾರ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ದೇವಾಲಯದ ಜಾಗ ಹಾಗೂ ಪೂಜೆ ಹಕ್ಕಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕ ಜಿ.ಟಿ.ಕೇಶವ ಹಾಗೂ ಅರ್ಚಕ ಲೋಕನಾಥಚಾರಿ ಬಣದ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದು, ಪೊಲೀಸರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಣದವರನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಂದಿನಿಂದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ, ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಮಂಗಳವಾರ ದೇವಾಲಯದ ಬೀಗ ತೆಗೆದು, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕ ಕೇಶವ ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಶನಿವಾರದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸ.ನಂ 166/5 ರಲ್ಲಿರುವ ಐದು ಕಾಲು ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕ ಜಿ.ಎನ್.ಕೇಶವ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ಜಾಗವೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಂತಿದ್ದವು. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಗದ ನೈಜತೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಮಗೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-15-1989663506</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>