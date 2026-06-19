ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮಠದ ಮಹದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ

<p>ವಿಜಯಪುರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ): ‘ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಣ, ಅಧಿಕಾರ ಯಾವುದೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಗುರುವಿನಿಂದ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯೆ, ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮಠದ ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ನಗರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಜ್ಞಾನಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ತಿದ್ದಿಸಿ, ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬ ನಿಷ್ಠೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಗುರುಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಎದುರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧನುರ್ಧಾರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಏಕಲವ್ಯನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಶಿವಪಥ ಏರಲು ಗುರುಪಥವೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನುವಂತೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಶರೀರವೇ ಓಂಕಾರದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಕಾಶ್, ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ವಿ.ಬಸವರಾಜು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಹ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಎಚ್.ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎಚ್.ವಿ.ಆಶಾಲತಾ, ಎಚ್.ಆನಂದ್, ಕಾವ್ಯ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-15-1185130650</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>