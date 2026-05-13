ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ದೀಪೋತ್ಸವ

ವಿಜಯಪುರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ): ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಟ್ಟಣದ ದುರ್ಗಾ ತಾಯಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ, ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ದೀಪಗಳ ಅಲಂಕೃತ ಕಲಶವನ್ನು ಹೊತ್ತು ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯ ತಂಡಗಳೊಡನೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಊರಿನ ಕೇಡು ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭು, ಮುತ್ಯಾಲಪ್ಪ, ದೇವರಾಜು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-15-487608568</p>