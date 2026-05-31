ವಿಜಯಪುರ: ಉತ್ತಮ ವರ್ಷಧಾರೆ

<p>ವಿಜಯಪುರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ): ಹೋಬಳಿಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಯಿತು. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಮೋಡ-ಬಿಸಿಲಿನ ನಡುವೆ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿತು.</p>.<p>ಸಂಜೆ 4.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೋಡಗಳು ಸಾಲು ದಟ್ಟೈಸಿತು. ಗಾಳಿ, ರಭಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲ ಅಬ್ಬರದ ಜೊತೆ ಮಳೆಯೂ ಜೋರಾಗಿ ಸುರಿಯಿತು. ತೋಟಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಜನ, ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರು ಮನೆ ಸೇರಲು ಪರಿದಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಲು ಪರದಾಡಿದರು. ವಾಹನ ಸವಾರರು, ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಸಹ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತರಿಗೆ ಸಂತಸ: ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260531-15-1828466085</p>