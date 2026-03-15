ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ಗುಂಡಿ ಬಿದಿದ್ದ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರು ಭಾಗ್ಯ

ವಿಜಯಪುರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ): ಹಳ್ಳ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನಾಗರಬಾವಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಗಾಂಧಿಚೌಕದಿಂದ- ಮೇಲೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ನಾಗರಬಾವಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣದೆ ಹಳ್ಳ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು.

ಈ ಕುರಿತು ಜ.31 ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ `ಹೆಜ್ಜೆ, ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಹಳ್ಳ ಗುಂಡಿಗಳು'... ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬೆನೆಲ್ಲೇ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೇತ್ತುಕೊಂಡು ನಾಗರಬಾವಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರು ಹಾಕಲು, ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಚೆಗೆ ನಾಗರಬಾವಿ ರಸ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಅಧ್ವಾನದಿಂದ ಅನೇಕರು ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು, ಪಾದಾಚಾರಿಗಳು, ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಸಂತೋಷ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಾಗರಬಾವಿಯಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ಮೋರಿಯವರೆಗೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಮೋರಿಯು ಶಿಥಲಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿರುವುದರಿಂದ ಮೋರಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ದೇರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹರಳೂರು ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ಪಿ.ಅಮರೇಂದ್ರನಾಥ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.