ಇಬ್ಬರ ಸಹಮತ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಅವಕಾಶ

ವಿಜಯಪುರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ): ಇಲ್ಲಿಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಯ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ದೇವಾಲಯದ ಜಾಗ ಹಾಗೂ ಪೂಜೆ ಹಕ್ಕಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೇವಾಲಯದ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಅರ್ಚಕರ ಬಣದ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಗಲಾಟೆಗೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ, ಪೂಜೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಒಬ್ಬರು ದೇವಾಲಯದ ಜಾಗ ನಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಾಗದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇವಾಲಯದ ಜಾಗ ಹಾಗೂ ಪೂಜೆ ಹಕ್ಕಿನ ವಿಚಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಾಲಯದ ಜಾಗ ರಾಜಕಾಲುವೆ, ಖರಾಬ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮೂಲತಃ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಅದು ರದ್ದಾಗಿ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಮಂಜುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. ದೇವಾಲಯದ ಜಾಗವನ್ನು ಕೆಲವರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಡಿಎಲ್ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸರ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶಿವಣ್ಣ, ಪರಮೇಶ್, ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸುದೀಪ್, ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರವಿಕುಮಾರ್, ಮುನಿರಾಜು, ಮಾಲಾ, ಅಕ್ಷಯ್, ಜೀವನ್, ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕ ಸತೀಶ್, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>