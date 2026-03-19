ವಿಜಯಪುರ | ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ

ವಿಜಯಪುರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ): ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಾವು ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು, ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು, ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತರಹದ ಹಣ್ಣುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.

ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಹಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ, ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ, ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಜನರು ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಮಾವು, ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಪೂಜಾ ಹಾಗೂ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರಕ್ಕೂ ಈ ವಾರಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೂವಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂತು. ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೂವಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಮಾವಿನ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಗಂಟಿಗೆ ₹40 ರಿಂದ ₹50 ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ದೊಡ್ಡಬಾಳೆ ಕೆ.ಜಿ ₹50, ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ ಕೆ.ಜಿ ₹80-100, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿ ₹160, ದಾಳಿಂಬೆ ₹250-₹300, ಮೋಸಂಬಿ ₹160, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹30-₹40, ಕರಬೂಜ ₹25-₹30 ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು.

ಕಳೆದ ವಾರ ಹೂವಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಈ ವಾರ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೂವಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.