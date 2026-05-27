ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟ ಎತ್ತರಿಸಿದ ಬೆಸ್ಕಾಂ

ವಿಜಯಪುರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ): ಇಲ್ಲಿನ ದಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ವಾಹನ ಸವಾರರು, ಪಾದಾಚಾರಿಗಳು ಜೀವಭಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಮೇ11ರಂದು 'ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು' ಎಂಬ ತಲೆಬರಹದಡಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸುದ್ದಿಯು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಕೆ.ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.</p>.<p>ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಅಪರ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂ.ಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳ ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎತ್ತರಿಸಿ, ಮುಂದಾಗುವ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿಸಿರುವುದು ಈ ಭಾಗದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟದ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಿಂದೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟದ ರೈತರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ತಂತಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಗುಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವರಿಸಿದರೆ ಪ್ರಾಣಪಾಯ ಸಂಭವಿಸುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಈಗ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಬಗಳಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎತ್ತರಿಸಿ, ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಆತಂಕ ದೂರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>