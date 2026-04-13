ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕುಸಿಯುವ ಭೀತಿ

<p><em>ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಎನ್ ವೆಂಕಟೇನಹಳ್ಳಿ</em></p>.<p>ವಿಜಯಪುರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ): ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ನಾಗರಬಾವಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ (ಮೋರಿ) ಶಿಥಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಕುಸಿಯುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮೇಲ್ಸುತುವೆ ನಲುಗಿದ್ದು, ಪಾದಾಚಾರಿಗಳು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಜೀವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಹುತೇಕ ಚರಂಡಿಗಳಿಂದ ಹರಿಯುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಕೆಳಗೆ ಹರಿಯಲು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ತುಂಬಿದಾಗ ಮೇಲ್ಸುತುವೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಬದನಕೆರೆಗೆ ಸೇರಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷಗ ಹಳೆಯದಾದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ 100 ಅಡಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು, ಪಾದಾಚಾರಿಗಳು ಆತಂಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೋರಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಸುತುವೆಯ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಫಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಶಿಥಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿ ಬಲ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ದಿನೇದಿನೇ ಮೇಲ್ಸುತುವೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂಚಾರ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ತಡೆಗೋಡೆಯು ಸಹ ಹಾನಿಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದರೂ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಗುಂಡಿಗಳು ಜನರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುವ ಆತಂಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-15-938823408</p>