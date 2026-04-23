‘ಉಚಿತ ಆಟೊ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಹಣಕ್ಕೆ ಕಿರುಕುಳ’

<p>ವಿಜಯಪುರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ): ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ದುಡಿಯಿರಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹6 ಸಾವಿರ ಕಟ್ಟಿರಿ, ಹಣ ಕಟ್ಟಲು ನಿಮಗೇನು ತೊಂದರೆ, ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಕಟ್ಟಬೇಕು..</p>.<p>ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೊ ಪಡೆದ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬರುತ್ತಿರುವ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಿವು...</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ 6 ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೊ ಪಡೆದ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ಹಣ ಕಟ್ಟಲಾಗದೇ ವಿಚಲಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಸೀಟಾ ಮತ್ತು ಶಿಶುಮಂದಿರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾರಿಡ್ರೈವ್-ಇ ಮಹಿಳಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೊ ವಿತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಉಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೊ ವಿತರಿಸಿದ ನಂತರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹6 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಚಾರ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದರೆ ಆಟೊ ಪಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಟೊ ಪಡೆದ ಮೊನಿಕಾ, ಆಶಾ, ಶುಭಂಗಿ, ಪರೀದ, ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ, ಸೌಮ್ಯ ಆಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹6 ಸಾವಿರ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಶುಮಂದಿರ ಜಾನ್, ಸಂಯೋಜಕಿ ಮಂಜುಳಾ, ಶ್ವೇತಾ, ವಿಜಯಪುರದ 6ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಅಜಿತ್ ಮುಂತಾದವರು ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸಭೆ ಕರೆದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಆಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಟೊಗಳಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಆಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಭಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ 20 ದಿನ ಚಾಲನಾ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ಆಟೊ ಚಲಾಯಿಸಲು ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೊನಿಕಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆಟೊ ಕೊಟ್ಟವರು ಈವರೆಗೆ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ. ದಿನವೀಡಿ ದುಡಿದರೂ ₹300- ₹400 ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಮಾಸಿಕ ₹6 ಸಾವಿರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಟೊ ನೀಡುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಉಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಉಚಿತವಾಗಿ ವಾಹನ ವಿಮೆ, ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಆಟೊ ಓಡಿಸಿ ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಎಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಯಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ತಾಸು ಆಟೋ ಓಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹6 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿ ಶುಭಾಂಗಿ ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮೊದಲು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಚಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಟೊ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಆಟೊ ಓಡಿಸಲು ಮುಂದಾದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದಲೇ ಫಿಲ್ಡಿಗಿಳಿದು ದುಡಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ದುಡಿಯುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೊದಲು ಉಚಿತ ಆಟೊ ಎಂದರು. ಆಟೊ ನೀಡುವಾಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಯ ಗಣ್ಯರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಟೊ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹6 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಶಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆಟೊ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲರೂ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಹಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನೂ ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ. ಉಚಿತ ಆಟೊ ಎಂದು ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಶುಮಂದಿರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ‘ನಾವು ಆಟೊ ವಿತರಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಷರತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಆಟೊಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಬಹುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-15-566567216</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>