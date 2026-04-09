ಹೊಲೇರಹಳ್ಳಿ ಮುನೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ

ವಿಜಯಪುರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ): ಇಲ್ಲಿನ ಸಮೀಪದ ಹೊಲೇರಹಳ್ಳಿಯ ಮುನೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಡಗರದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಮನವಮಿ ನಂತರ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುನೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪುಷ್ಪಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ಅಲಂಕೃತ ಕಲಶಗಳನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ತಮಟೆ, ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿದರು.</p>.<p>ಹೊಲೇರಹಳ್ಳಿ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ವೆಂಕಟೇನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಚಂದೇನಹಳ್ಳಿ, ಪುರ, ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ರಂಗನಾಥಪುರ, ನಾರಾಯಣಪುರ, ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ತಿಮ್ಮಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-15-498111116</p>